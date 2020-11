Un déjeuner avec François Hollande et Julie Gayet mis aux enchères

Julie Gayet et François Hollande, le 27 août 2019

publié le 05/11/2020 à 23:11

La Fondation GoodPlanet, créée en 2005 par le photographe Yann Arthus-Bertrand, a pour mission de mener des campagnes de sensibilisation aux problèmes du réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement. Et chaque année, à l'initiative de “Les amis de Yann Arthus-Bertrand se vendent aux enchères”, on peut tenter de remporter un moment privilégié avec des personnalités.

Pour 2020, à l'occasion de la troisième édition, les enchères recèlent quelques "lots" intéressants comme un déjeuner avec Juliette Binoche sur le plateau du prochain film de Claire Denis avec Vincent Lindon, ou visiter l'Institut du monde arabe avec Jack Lang, qui en est le président, rapporte le Huffpost. Mais le joyau de ces enchères est sans doute le déjeuner avec François Hollande et Julie Gayet.

"Je suis sincèrement touché par l’engagement de toutes ces personnes qui soutiennent la Fondation GoodPlanet et qui ont répondu présent", a commenté Yann Arthus-Bertrand via un communiqué. Les bénéfices seront entièrement utilisés pour "le maintien de la gratuité de la Fondation GoodPlanet", et financer des actions de sensibilisation à l'écologie.

Les enchères auront lieu en ligne du 28 novembre au 6 décembre sur Drouot Digital, avec l'aide de Christie's. La Dépêche précise que le déjeuner avec l'ex-président et sa compagne aura lieu au Pop-Up des Cuistots Migrateurs, à Paris.