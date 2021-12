"L'heure est à l'union sacrée pour la défense de nos libertés et de notre modèle démocratique, (...) pour la défense de nos enfants" et "pour la France", affirme Florian Philippot dans une lettre envoyée à plusieurs candidats opposés au passe vaccinal et diffusé sur son compte Twitter.

Le président des Patriotes, qui tient toutes les semaines des manifestations à Paris contre la politique sanitaire du gouvernement, les "conjure de participer le 8 janvier prochain à une grande manifestation unitaire pour la défense de nos libertés" qu'il voit comme "un électrochoc" pour "freiner un gouvernement devenu fou". Cette lettre a été envoyée à Eric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, François Asselineau et Jean-Luc Mélenchon.

Fervent opposant à la vaccination, au passe sanitaire et maintenant vaccinal, l'ancien membre du Rassemblement national accuse le gouvernement de faire basculer dans un "totalitarisme assumé et dans une dictature sanitaire".