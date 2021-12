Coronavirus : quelles sont les 3 principales différences entre Delta et Omicron ?

Le variant Omicron occupe en ce moment toute l'attention. À l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup de Français se font tester. Sur BFM TV, ce 23 décembre, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé : "Un Parisien testé sur 100 a le Covid". "Il y a une grande inquiétude", poursuit la candidate à la présidentielle de 2022.

Parmi les résultats de tests, nombreux sont ceux qui affichent la présence du variant Omicron. Cependant, les citoyens connaissent peu le variant Omicron, au contraire du variant Delta.

Pourtant, les deux variants n'ont pas les mêmes propriétés. Une récente étude de l'Imperial College London nous apprend que le variant Omicron serait moins dangereux que le variant Delta. Cependant, il se trouve aussi qu'Omicron serait plus contagieux et aurait des symptômes différents.

1. Omicron est moins dangereux

En cas de contamination, le risque de devoir aller à l'hôpital est réduit de 25 à 30 % avec le variant Omicron. Les risques d'être hospitalisé pour plus de 24 heures sont elles réduites de 40 %. L'institut Imperial College London s'est basé sur les tests PCR positifs effectués en Angleterre entre le 1er et le 14 décembre. 56.000 cas d'Omicron et 269.000 cas de Delta ont été analysés.

Par ailleurs, les patients qui n'ont aucune immunité ont 11% de chances de moins d'aller aux urgences avec Omicron qu'avec Delta. Ce constat confirme des études sud-africaines et écossaises et qui conclut aussi à une dangerosité plus faible d'Omicron par rapport à Delta. Mais à chaque fois les scientifiques précisent que puisque ce variant est bien plus contagieux, le nombre d'hospitalisations pourrait être plus élevé.



2. Omicron est plus contagieux

Alors que la France est toujours en pleine cinquième vague du variant Delta, les épidémiologistes redoutent déjà la sixième vague de contaminations amenée par le variant Omicron. Ce dernier pourrait d'ailleurs devenir majoritaire dès la fin du mois de décembre ou début janvier et inquiète beaucoup.

Notamment parce qu'Omicron est incomparablement plus contagieux que tous les autres découverts jusqu'à présent. Les nouveaux variants qui émergent sont toujours plus contagieux que les précédents pour réussir à s'imposer : le variant anglais l'était plus que la souche de Wuhan, Delta l'était encore plus, mais là, Omicron semble battre des records.

3. Omicron a des symptômes spécifiques

Une contamination au variant Omicron peut entraîner d'abord une toux avant la fièvre. Grande fatigue, courbatures ou encore maux de gorge peuvent aussi se déclarer si le patient est symptomatique. Plus spécifiquement, les sueurs nocturnes font partie des symptômes fréquents provoqués par le variant Omicron.



En début de semaine, le médecin généraliste sud-africain Unben Pillay a pointé du doigt la fréquence de sueurs nocturnes : "Nous avons constaté une forte augmentation des cas ces dix derniers jours. Jusqu’à présent, il s’agissait principalement de cas très légers, les patients présentant des symptômes similaires à ceux de la grippe : toux sèche, fièvre, sueurs nocturnes, douleurs corporelles". Ces épisodes de transpiration extrême durant le sommeil peuvent faire partie des symptômes du variant Delta, mais apparaissent beaucoup moins souvent.