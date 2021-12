La situation sanitaire se dégrade de jour en jour en France, avec 88.000 nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées ces dernières 24h. Avec plus de 3.000 patients en réanimation, les hôpitaux se remplissent progressivement et s'attendent à une vague de malades importante dans les prochains jours.

"Nous attendons une arrivée de cas très importante car Omicron remplace Delta et il est beaucoup plus contagieux", témoigne Alexandre Mignon, anesthésiste-réanimateur à l’Hôpital Bichat, invité sur RTL. "Mais il y a une bonne nouvelle, ajoute le médecin. Omicron est très contagieux mais pas plus virulent que Delta voire moins virulent".

Cette faible virulence, couplée à une campagne de vaccination, qu'il juge "relativement remarquable", pourrait réduire le nombre de patients en soins intensifs selon Alexandre Mignon. "On peut dire globalement qu'on n'aura pas de grande crise en réanimation, en revanche on pourrait parfaitement imaginer que ça va chauffer en hospitalisation et qu'à un moment donné des questionnements éthiques puissent être posés à des soignants".