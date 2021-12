Coronavirus : les recommandations de l'OMS pour sortir de la pandémie

Deux ans après le début de la pandémie, la Covid-19 continue de se propager dans le monde entier sous différents variants malgré la couverture vaccinale importante de certains. Selon le patron de l'OMS, l'idée selon laquelle il suffirait d'administrer des doses de rappel pour se sortir de la pandémie de Covid-19 n'est qu'une illusion.

"Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel et les rappels ne sont pas un feu vert pour célébrer comme on l'avait prévu", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, au cours d'un point de presse à Genève le mercredi 22 décembre. "Des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie, plutôt que d'y mettre fin, en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter", a souligné le Dr Tedros.

Le directeur de l'OMS appelle donc les pays riches, qui incitent leur population à effectuer une troisième dose, voire une quatrième dose, à répartir leur stock de vaccin avec les pays les plus pauvres. C'est d'ailleurs dans ces derniers que se développent les mutations de la Covid-19 que nous connaissons aujourd'hui, à l'instar du variant Delta en Inde ou encore du variant Omicron en Afrique du Sud. "Il est important de se souvenir que la très grande majorité des hospitalisations et des morts sont des gens qui ne sont pas vaccinés pas des gens qui n'ont pas eu de dose de rappel", a-t-il insisté, ajoutant : "Et il nous faut être très clair" sur le fait que "les vaccins restent efficaces contre les variants Delta comme Omicron".