Coronavirus : en un mois, combien de vies ont été sauvées grâce au vaccin ?

La loi sur le passe vaccinal sera présentée lundi 27 décembre lors d'un Conseil des ministres exceptionnel. La vaccination des enfants a débuté mercredi et les statistiques le prouvent : le vaccin reste la meilleure arme contre le virus. En un mois, il a permis de sauver 4.200 vies en France. C'est le calcul réalisé par RTL à partir des dernières données de Santé publique France.

Si on regarde les chiffres de toutes les hospitalisations et décès à l'hôpital du 5 novembre au 5 décembre, on se rend compte que le risque de mourir de la Covid est 15 fois plus élevé si on n'est pas vacciné, que lorsqu'on a eu 2 doses. Les personnes qui ont eu un rappel ont même 22 fois moins de risque que les non vaccinées.

En un mois, il y a eu 549 décès chez les non vaccinés, 81 seulement chez des personnes qui ont eu une troisième dose. Les chiffres sont sans appel. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de vaccin, si on appliquait le taux de décès constaté depuis un mois chez les non-vaccinés à l'ensemble de la population, il y aurait 4.200 morts en plus en France, près de trois fois plus. Le vaccin a sauvé 4.200 vies.