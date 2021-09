Présidentielle 2022 : Éric Zemmour écarté de CNews après la décision du CSA

Éric Zemmour n'est toujours pas officiellement candidat à la Présidentielle 2022, pourtant, le polémiste ne sera plus tous les jours à l'antenne sur CNews, a annoncé la chaîne ce lundi 13 septembre. Une décision "inévitable", d'après l'essayiste.

"Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement, et après mûres réflexions pendant le week-end on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable", a déclaré Éric Zemmour. "Vous savez quand on ne peut pas résister, il faut rompre et résister ailleurs", a-t-il ajouté ce matin sur CNews.

Mercredi dernier, le CSA a demandé à la chaîne de télévision de décompter le temps de parole du polémiste, particulièrement ses interventions sur la politique nationale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel juge en effet qu'Éric Zemmour peut-être considéré comme un acteur du débat politique, même s'il n'est pas encore officiellement candidat. Canal + a donc pris le temps de la réflexion avant d'annoncer ce matin que le polémiste est écarté dès ce soir de l'émission quotidienne Face à l'Info, le programme-phare de la chaîne CNews qui rassemblait en moyenne 700.000 téléspectateurs l'an dernier.

C'est également la fin de sa collaboration avec Le Figaro. Il a cessé ses chroniques depuis la rentrée pour se consacrer à la promotion de son livre. Son avenir dans le journal est lié à son destin politique. À noter que le CSA décompte le temps de parole d'une personne à partir du moment où celle-ci est considérée comme acteur du débat public. Arnaud Montebourg par exemple, a son temps décompté depuis le mois d'avril, avant même qu'il ne se déclare candidat à la Présidentielle. Même chose pour Michel Barnier avant qu'il soit candidat à la primaire.

Eric Zemmour sera l'invité d'Alba Ventura mardi 14 septembre à 7h40.