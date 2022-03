Présidentielle 2022 : hologrammes, caravane... Mélenchon "met le paquet" avant le 1er tour

Jean-Luc Mélenchon veut jouer la qualification pour le second tour et selon nos informations, il s'apprête à mettre le paquet niveau mobilisation dans la dernière ligne droite. Jean-Luc Mélenchon est adepte du grand spectacle pour ses meetings.

Souvenez-vous des hologrammes de 2017 : ils reviennent ! Ce sera le mardi 5 avril, juste avant le premier tour : douze meetings en simultané, dans douze villes. En 2017 c'était "seulement" sept en même temps. Jean-Luc Mélenchon et ses onze hologrammes vont jouer le tout pour le tout, même si dans les sondages Marine Le Pen a encore pas mal d'avance.

Certes, les meetings ne font jamais une élection, et servent surtout à mobiliser les électeurs déjà convaincus et à montrer qu'il y a une dynamique. Les Insoumis ont surtout besoin d'aller chercher des voix chez les jeunes et dans les classes populaires, véritables bastions d'abstentionnistes. En parallèle, il y aura le retour des caravanes mélenchonistes, déjà utilisées pour inciter les Français à s'inscrire sur les listes électorales. Sept caravanes vont sillonner le pays sur les quinze derniers jours de campagne pour appeler au vote

Blues chez LR

Le blues du jour, c'est chez LR. Un ténor lâche "la présidentielle est perdue", à moins d'un "miracle". "Si on récupère 3-4 points chez Macron en faisant revenir nos électeurs qui veulent le choisir par peur de la guerre et si l'abstention est forte pour faire baisser Le Pen". Beaucoup de "si". "Ne capitulons pas", implorent des députés, malgré des sondages "désarmants". Un cadre de la campagne recycle la fameuse phrase chiraquienne : "c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses". Valérie Pécresse, elle, compte bien bagarrer jusqu'au bout. Ses proches le disent "c'est une battante, elle ne lâche rien".



Signe de la fébrilité, le député LR Guillaume Larrivé considère qu'il faut réfléchir à une coalition avec En Marche!. Dans Le Point, le député de l'Yonne assure qu'il votera Pécresse mais si elle n'est pas au second tour il faudra s'allier avec Emmanuel Macron aux législatives. Une "girouette" aux yeux de ses collègues : c'est "lamentable", "il veut être ministre depuis 2 ans", torpillent des députés LR. Mais la coalition ne trotte pas forcément que dans la tête de Guillaume Larrivé. Un certain Nicolas Sarkozy, par exemple, a cette idée depuis des mois...

Le revenant du jour, François Hollande

Le revenant du jour s'appelle François Hollande. Il était en meeting à Limoges mardi pour soutenir Anne Hidalgo. Mais pas que ! François Hollande ne croit pas à la remontada puisqu'il annonce déjà qu'il faudrait une initiative pour "reconstruire la gauche de responsabilité" au lendemain de la présidentielle et l'ancien président y prendra "toute sa part".

D'après les infos glanées par Marie-Bénédicte Allaire auprès de son entourage, c'est encore un peu nébuleux, mais il envisage un mouvement au-delà du PS, avec des écologistes - pas vraiment une fédération mais un label pour les candidats aux législatives. L'ancien président n'a d'ailleurs pas encore décidé s'il serait lui-même candidat aux législatives dans son fief de Tulle. En tout cas François Hollande revient. "On est sauvés" ironise un dirigeant PS... convaincu que le quinquennat hollande est responsable de l'état de la gauche.

"Camarade, pas camarade" de Roussel

On finit avec le "camarade - pas camarade" du jour de Fabien Roussel. Invité de l'émission "Au tableau" face à des élèves, qui sera diffusée le 27 mars sur C8, le candidat communiste a semblé embarrassé par le cas Staline. Fidel Castro, camarade, Kim Jung-Un, pas camarade. Pour Staline, Fabien Roussel a fait du "en même temps".

Libérateur de l'Europe face aux Nazis, et responsable de millions de morts au goulag. Le candidat a commencé par le mettre au milieu avant de se raviser. Staline a fini "pas camarade".