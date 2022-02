C'est un secret de polichinelle. Emmanuel Macron devrait bien être candidat à sa réélection lors de la prochaine élection présidentielle, qui se tiendra les dimanches 10 et 24 avril.

Mais pour l'instant le Chef de l'État n'a toujours pas annoncé s'il était ou non candidat et il ne le fera pas au minimum avant ce samedi. Mais depuis plusieurs semaines, il multiplie malgré tout les petites annonces. En décembre dernier sur RTL, il confiait vouloir "réfléchir à cette hypothèse pendant les fêtes". Un mois plus tard, il avouait dans un entretien au Parisien avoir "envie" d'être candidat à la présidentielle.

Une situation qui agace l'opposition. Depuis le début de la campagne, plusieurs candidats ont alerté le CSA sur le temps de parole d'Emmanuel Macron, l'accusant de profiter de sa fonction pour ne pas être décompté, comme lors de cet entretien diffusé en Prime Time sur TF1 en décembre. Cette semaine, c'est Christian Jacob, le patron des Républicains, qui s'est offusqué en écrivant une lettre au Conseil constitutionnel, que les parrainages d’Emmanuel Macron soient comptabilisés, alors qu’il n’est pas officiellement candidat. Rappelons que le Chef de l'État a été le premier à recueillir les 500 signatures.

Pour être candidat, Macron devra rédiger un courrier au Conseil constitutionnel

Sauf que rien n'oblige à Emmanuel Macron à se déclarer publiquement candidat, même après le 4 mars, date de clôture pour envoyer les 500 parrainages au Conseil Constitutionnel.

Mais Emmanuel Macron est quand même tenu à un devoir s'il veut se présenter : il devra rédiger une déclaration d’intérêts, d’activité et de patrimoine, mais aussi son consentement à concourir à l’élection. Vous l'aurez donc compris. Emmanuel Macron n’a donc pas besoin de déclarer officiellement sa candidature. S’il remplit les conditions nécessaires, dont l’obligation d’avoir un compte de campagne, un simple courrier au Conseil constitutionnel suffit.

Dans le scénario ou le candidat Macron se déciderait à être candidat sans le révéler publiquement, ce serait au Conseil constitutionnel de l'annoncer, puisque le "Conseil des sages" devra rendre publique la liste des candidats le 7 mars, avant une publication au Journal Officiel le 8 mars.