Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron, pas encore candidat, obtient ses 500 parrainages

Il ne l'a pas officialisée, mais les élus se sont (presque) chargés pour lui de sa candidature. Emmanuel Macron dispose des parrainages nécessaires pour participer à l'élection présidentielle. Ce jeudi 3 février, le Conseil constitutionnel a publié une nouvelle série de parrainages d'élus en vue de la présidentielle d'avril prochain.

Selon le dernier décompte, au moins 529 élus ont d'ores et déjà parrainé la candidature de l'actuel chef de l'État. Il est le premier candidat et le seul, à dépasser la barre nécessaire des 500 signatures. Parmi les parrains, à noter la présence d'Édouard Philippe. Le maire du Havre et ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron a accordé son soutien au chef de l'État, ce jeudi.

Derrière le président de la République, c'est la candidate Les Républicains qui disposent du plus grand nombre de parrainages validés. Ce jeudi, Valérie Pécresse dispose de 324 signatures, selon le Conseil constitutionnel. Il lui en manque 176 pour être officiellement candidate à l'élection. Suivent ensuite Anne Hidalgo pour le Parti socialiste (266 parrainages), Fabien Roussel pour le Parti communiste (159), Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière (138).

Marine Le Pen toujours à la peine et derrière des "petits candidats"

Éric Zemmour, lui, ne dispose à cette heure que de 58 parrainages validés par l'insitution. C'est moins que Jean-Luc Mélenchon et ses 100 signatures. Marine Le Pen, elle, est toujours à la traîne avec seulement 35 parrainages.

La candidate du Rassemblement national est derrière Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot, Jean Lassalle ou encore Philippe Poutou.