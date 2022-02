Une troisième place très disputée. Cinq jours après son premier meeting, Valérie Pécresse est dépassée par Éric Zemmour, à en croire les dynamiques sondagières. Selon notre baromètre BVA pour RTL et Orange publié ce vendredi 18 février, le candidat Reconquête obtient 14,5% (+0,5 point) des intentions de vote, tandis que la candidate Les Républicains est à 13,5% (-1 point).

Dans le détail, seul un électeur de François Fillon sur deux voterait pour elle (50%) ainsi que les deux tiers des sympathisants LR (13% lui préférant Emmanuel Macron et 17% Éric Zemmour).

Le duel du second tour reste inchangé. Emmanuel Macron obtient 24% et perd un point par rapport à la précédente vague et Marine Le Pen est à 17,5% et gagne 0,5% point en une semaine. La candidate du Rassemblement national est donc talonnée par Éric Zemmour. La solidité de son socle électoral est mise à rude épreuve (73% de personnes interrogées 'sûrs du choix', (-8 pts).

À gauche, le match pourrait bien se jouer entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Le candidat la France insoumise est à 10,5% dans notre enquête (+1,5 point) alors que le candidat communiste atteint 4,5% (+0,5 point). Le candidat EELV Yannick Jadot obtient aussi 4,5%, suivi de Christiane Taubira à 4%, Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan, tous les deux à 2%.