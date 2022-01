Présidentielle 2022 : Macron a "envie" d'être candidat, mais n'a pas encore décidé

Il ne reste plus que lui. Alors que tous sont déjà lancés officiellement dans la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, à un peu plus de trois mois de l'échéance, ne s'est toujours pas déclaré officiellement candidat. "J'ai envie" d'être candidat à la présidentielle, a déclaré mardi le président de la République.

"Il n'y a pas de faux suspens. J'ai envie. Dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet, en moi-même et par rapport à l'équation politique, je dirai ce qu'il en est", a-t-il assuré au Parisien. "Cette décision se consolide en mon for intérieur. J'ai besoin d'être sûr d'être en capacité d'aller aussi loin que ce que je veux", a ajouté le chef de l'État, interrogé par des lecteurs du quotidien.

Selon un sondage publié mardi par l'institut Cluster17 pour l'hebdomadaire Marianne, la candidate LR Valérie Pécresse, la RN Marine Le Pen et le polémiste Éric Zemmour se trouvent au coude à coude dans les intentions de vote, derrière Emmanuel Macron qui accroît son avance.