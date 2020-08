Popularité d'Emmanuel Macron en hausse : comment l'expliquer ?

publié le 28/08/2020 à 10:49

Selon un sondage BVA pour Orange et RTL, le président de la République Emmanuel Macron voit sa popularité grimper de 5 points par rapport à juillet et s'établir à 44% d'opinions positives, son plus haut niveau de l'année. "La popularité, c'est assez versatile et ça peu changer à tout moment", prévient Yves Thréard, éditorialiste politique au Figaro, invité de RTL ce vendredi 28 juillet.

Cette hausse est "assez surprenante", selon le journaliste du Figaro. Face à lui, Carole Barjon, éditorialiste politique pour L'Obs, rappelle que "sa côte demeure négative malgré tout" et que la popularité et les intentions de vote sont deux choses bien différentes.

La journaliste estime que cette hausse subite est due à deux événements de l'été. D'une part, "la nomination de Jean Castex a été bien accueillie par les Français", rappelle la journaliste. "Un Premier ministre assez populaire, proche des gens", abonde Yves Thréard.

D'autre part, "son action sur la scène internationale, et notamment au Liban, lui est créditée", estime Caroline Barjon. "C'est très particulier, c'est le Liban. Il y a un caractère 'civilisationnel' si vous me permettez l'expression. C'est un pays avec des chrétiens d'Orient", confirme Yves Thréard, rappelant qu'il est rare que la politique internationale profite aux élus.

Le Président connaît une hausse particulièrement impressionnante à droite, + 22 points en un mois. Il apparaît ainsi populaire à une large majorité de la droite : 57% des sympathisants de Les Républicains, alors que 87% de ses électeurs du premier tour en 2017 - où se trouvaient sans nul doute des sympathisants du centre-droit - conservent une bonne opinion d'Emmanuel Macron.

Yves Thréard estime qu'Emmanuel Macron "incarne cette droite [libérale]. Ses réformes ont le sceau de la droite. Vous les prenez les uns les autres [à droite], ils disent tous la même chose d'Emmanuel Macron. Le président de la République a préempté beaucoup de sujets."

"Il doit faire un effort sur les sujets régaliens, reconnaît toutefois le journaliste du Figaro. La sécurité est l'angle mort d'Emmanuel Macron."