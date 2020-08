Coronavirus : le port du masque étendu dans tout Paris

et AFP

publié le 27/08/2020 à 11:51

Il est "urgent d'agir en matière du port du masque" à Paris et sa petite couronne. Cette déclaration est signée Jean Castex. Lors d'une conférence de presse, le premier ministre a annoncé avoir "demandé au préfet de police d'engager une concertation avec la maire de Paris et avec les élus des départements de la petite couronne où il me semble urgent d'agir en matière du port du masque".

Dans la foulée, le chef du gouvernement a indiqué qu'à Paris, "le préfet, après concertation avec la maire (Anne Hidalgo), va étendre le port du masque dans l'ensemble de la capitale", une obligation qui concernait jusque-là seulement quelques zones.

"La question évidemment se pose pour la petite couronne, compte tenu des circulations entre ces territoires", a ajouté le premier ministre. L'épidémie du coronavirus "regagne du terrain" sur le territoire français.