Port du masque obligatoire : 5 astuces pour éviter la buée sur les lunettes

publié le 26/08/2020 à 18:01

Le masque, qui s'impose désormais comme un allié du quotidien, est outil indispensable dans la lutte contre le coronavirus. Toutefois, le port de celui-ci possède quelques inconvénients, en particulier pour les personnes qui portent des lunettes. En effet, l'air chaud, expiré par le nez ou par la bouche, peut créer un effet de condensation et venir embuer les verres froids des lunettes.

Cette buée, qui concerne aussi bien les lunettes de vues que de soleil, vient obstruer temporairement le champ de vision de la personne qui porte un masque. Cet effet de condensation, souvent dû à un mauvais positionnement du masque est un désagrément qu'il est néanmoins simple d'éviter.

Concernant les masque chirurgicaux : la barrette métallique présente sur le haut du masque, permet d'ajuster ce dernier correctement sur le nez. En pressant cette barre, celle-ci vient épouser la forme de notre nez et ainsi permettre à notre masque d'être étanche. Si le masque a correctement été placé sur le visage et la barrette bien réglée, il ne devrait pas y avoir de problème de condensation et par conséquent pas de buée.



Comment rendre hermétiques vos masques en tissu ?

Du côté des masques en tissus, il est plus difficile d'éviter l'effet de condensation en raison du nombreux types de masques existants. En fonction de la forme de celui-ci ou de son élasticité, l'air peut, plus ou moins, sortir par le haut du masque lorsque vous expirer et ainsi créer de la buée si vous portez des lunettes. Toutefois, quelques petites astuces vont pouvoir vous faciliter la tâche :

1. Le mouchoir en papier : très simple d'application, il vous suffit de plier un mouchoir en papier à l'horizontale puis de venir le placer entre votre peau et le masque, au niveau de l'arête du nez. Le mouchoir ainsi positionné viendra absorber l'humidité contenue dans votre souffle et réduira l'apparition de buée.

2. Le savon : cela peut sembler étrange, mais le savon peut devenir un allié (à court terme) contre la formation de buée. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de savon de chaque côté de vos verres et de l'étaler avec un tissu microfibre. Rincez ensuite vos lunettes et laissez-les sécher à l'air libre. Le savon aura déposé une fine pellicule sur vos verres et celle-ci empêchera les molécules d'eau de s'y accrocher.

3. L'aluminium : pour venir remplacer la barrette métallique présente sur les masques chirurgicaux, l'aluminium s'avère être une bonne solution anti-buée. Pour cela, l'idéal est de venir créer une petite ouverture à l'intérieur du haut du masque, puis de venir y glisser un morceau d'aluminium qui fera office de barrette métallique.



4. Les fils de fer des sacs à pain : là encore, l'idée est de remplacer la barre métallique des masques chirurgicaux. Question système D, les fils de fer que les boulangers utilisent pour fermer les sachets de pains feront amplement l'affaire. Souple, vous pourrez l'adapter à la forme de votre nez et ainsi empêcher l'air de passer.

5. Le gel ou le spray anti-buée : rapide, simple et efficace, vous pouvez vous procurer un spray ou un gel anti-buée sur internet ou chez les opticiens. Il suffit de vaporiser le produit sur vos verres et de le faire pénétrer avec un tissu en microfibre ou un chiffon doux et le tour est joué.