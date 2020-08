La popularité d'Emmanuel Macron à son plus haut niveau depuis deux ans

publié le 28/08/2020 à 09:07

Les temps sont durs et pourtant Emmanuel Macron gagne en popularité. Selon le baromètre BVA pour RTL et Orange, le chef de l'État s'établit à 44% de bonnes opinions. C'est 5 points de plus qu'en juillet et son meilleur niveau depuis plus de deux ans.

"D'une part, il semble engranger avec un temps de retard les fruits de la séquence remaniement du mois de juillet. On voit qu'il progresse de manière très nette chez les sympathisants LR", analyse Adélaïde Zulfikarpasic, la directrice du département Opinions chez BVA, au micro de RTL.

"D'autre part, on peut aussi émettre l'hypothèse selon laquelle il bénéficie la séquence internationale avec sa visite à Beyrouth au mois d'août. Ces séquences diplomatiques ont tendance à restaurer un peu l'envergure internationale des présidents et à leur être bénéfique", poursuit-elle.

Selon ce baromètre,Édouard Philippe a toujours la cote. L'ancien Premier ministre est en tête du classement politique, 43% des Français souhaitent qu'il ait d'avantage d'influence.