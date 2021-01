publié le 22/01/2021 à 21:28

Les chefs d'États et de gouvernements européens se sont réunis cette semaine pour discuter de l'instauration d'un passeport vaccinal. Tout le monde est d'accord, sauf la France qui est contre. Le gouvernement de Jean Castex reste dans une position d’attente et juge le débat prématuré.

Comme d’habitude, la France va arriver après les autres : la Grèce, le Danemark et la Pologne ont déjà créé leur propre certificat sanitaire et Israël, qui est le pays le plus avancé en matière de vaccination, met également au point son passeport vert qui donnerait l’accès aux restaurants et à tous les lieux publics.

Mais comme toujours, les politiques français se murent dans leurs certitudes, Marine Le Pen s’est dite "extrêmement contre", Bruno Retailleau juge la mesure "absolument ridicule", même la ministre de la Culture Roselyne Bachelot trouve l’idée "choquante". Quant à François Bayrou, c’est l’un des seuls à défendre cette idée et il est très critiqué pour cela.

J’avoue ne pas du tout comprendre cette ritournelle anti-passeport vaccinal. Pour se rendre dans un certain nombre de pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, il est déjà exigé un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, par exemple. Il est même obligatoire pour se rendre en Guyane, un département français ! Moi, j’irais encore plus loin : il ne faut pas seulement un passeport vaccinal pour voyager mais un certificat qui permettait d’accéder à certains lieux publics et réaliser certaines activités.

Après tout, pour être inscrit à l’école, les enfants doivent être vaccinés contre le tétanos, la diphtérie ou la polio. D'ailleurs, les Français soutiennent largement le passeport vaccinal. Selon un sondage publié cette semaine, 62% des sondés y sont favorables. Cette fois-ci, les Gaulois réfractaires, ce ne sont pas les Français mais eux, les politiques !