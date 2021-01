Vaccination : les Français plutôt favorables au passeport vaccinal

publié le 17/01/2021 à 12:03

Tandis que la vaccination avance petit à petit en France, l'idée d'un passeport vaccinal semble avoir pris racine dans la tête des Français. En effet, ces derniers semblent être de plus en plus nombreux à être favorable à ce procédé.

Celui-ci permettrait d'avoir accès à certains lieux et de pouvoir exercer certaines activités, à condition d'avoir été vacciné. Si l'idée a largement fait débat, il semblerait qu'elle commence à être envisagée sérieusement par les Français. C'est du moins ce que révèle un sondage Ifop, réalisé pour Le Parisien. Ainsi, 62% des Français se disent favorables à la vaccination obligatoire avant de prendre l'avion à destination de l'étranger et 60% avant de rendre visites à des personnes vulnérables (hôpitaux, Ehpad..). 52% de la population est pour que la vaccination soit rendue obligatoire pour prendre les transports en commun.

50% des Français ayant voté se disent favorables à la vaccination obligatoire pour les élèves et le personnel présent dans les collèges et lycées, pour fréquenter les espaces de loisirs collectifs tels que les cinémas ou théâtres ou encore pour exercer sa fonction sur son lieu de travail. Enfin, 45% des Français souhaitent la mise en place d'un passeport vaccinal pour se rendre dans les enseignes.

De plus, les Français, au départ très frileux concernant la vaccination, commencent à lâcher du lest. Ce sondage indique que 54% d'entre eux souhaitent se faire vacciner, soit 15 points de plus qu'une précédente mesure réalisée les 1er et 2 décembre 2020.

Cette enquête a été réalisée en ligne du 11 au 12 janvier 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1.028 Français âgés de 18 ans et plus et résident en France métropolitaine.