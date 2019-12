Noël : que font les politiques pour les fêtes ?

Noël : que font les membres du gouvernement et ceux de l'opposition pour les fêtes ?

publié le 25/12/2019 à 17:17

Pas de trêve de Noël pour les opposants à la réforme des retraites. Le trafic reste très perturbé ce mercredi 25 décembre à la SNCF et à la RATP. Même pour le Réveillon, le gouvernement doit rester mobilisé mais s'accorde malgré tout quelques jours de repose.

Comme l'an dernier, Emmanuel Macron passe plusieurs jours au Fort de Brégançon, résidence très protégée qui surplombe la mer, dans le Var à Bormes-les-Mimosas. Avant de quitter Paris, il a reçu mardi 24 décembre le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Objectif : faire le point sur la réforme des retraites et ses prochaines étapes. Le président ne devrait pas s'exprimer avant les traditionnels vœux télévisés du 31 décembre.

Le Premier ministre passe quelques jours entre Paris et la Normandie. Les membres du gouvernement doivent être facilement joignables et se font discrets pour la plupart. Seul le départ de la ministre de la Transition écologique et des Transports, Élisabeth Borne, pour le Maroc étonne voire détonne. Elle a fait savoir qu'elle était en contact permanent avec son secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebarri, très présent pour sa part.

Qu'en est-il du côté de l'opposition ?

Marine Le Pen a pris de l'avance. Elle a d'ores et déjà formulé ses vœux aux Français pour l'année 2020 et les élections municipales à venir en mars. "L'année qui vient est une année pleine de promesses. De chacune de nos communes il n'appartient qu'à nous d'en faire une année d'espérance, de conjuguer nos efforts pour ouvrir enfin les voies d'une renaissance qui devra profiter à chacun", a déclaré la présidente du Rassemblement national dans une vidéo.

Quant à Jean-Luc Mélenchon, il s'est de nouveau rendu mardi 24 décembre à quelques heures du Réveillon sur un piquet de grève de la Gare de Lyon pour soutenir les cheminots en grève.