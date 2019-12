publié le 24/12/2019 à 11:26

Quel point commun entre le père Noël et Jean-Luc Mélenchon? "Je suis rouge comme lui", s'est amusé le leader de La France insoumise, mardi 24 décembre, sur l'antenne de France Inter, avant de concéder qu'il n'avait tout de même pas "sa belle barbe blanche". Le leader de la France Insoumise a dit croire encore au Père Noël.

Du même ton badin, Jean-Luc Mélenchon s'est confié ce que lui évoquait Noël : "Le solstice, évidemment. À partir de Noël, le jour l’emporte sur la nuit. C’est la nuit la plus longue, la plus terrible. Mais vous êtes sûr que le lendemain il fera jour. Et ça, c’est un thème qui correspond exactement à ma vision de la vie. Demain peut être meilleur si on s’y met."

Invité de France Inter, Jean-Luc Mélenchon s'est aussi largement exprimé sur le projet de réforme des retraites du gouvernement. Il a réaffirmé être opposé au système par points, et vouloir de son côté instaurer un âge de départ à 60 ans.

.@JLMelenchon, député @FranceInsoumise, "croit encore" au Père Noël : "Je suis convaincu d'en être une des manifestations, parce que je suis rouge comme lui" #le69Inter pic.twitter.com/jYCGfzF8MN — France Inter (@franceinter) December 24, 2019