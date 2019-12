Christian Jacob et François Baroin, le 23 octobre 2019

Marlène Schiappa, Christophe Castaner, Édouard Philippe et Julien Denormandie, au Grenelle des violences conjugales le 3 septembre 2019

Greta Thunberg et Richard Ferrand le président de l'Assemblée nationale, le 23 juillet 2019

Jean-Michel Blanquer, Emmanuel Macron et Gabriel Attal lors du lancement du SNU, le 14 juillet 2019

Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello les deux militaires tués dans l'opération au Burkina, le 10 mai 2019.

Le 4 février 2019, ouverture de procès où Denis Baupin poursuit ses accusatrices et des médias pour diffamation. La justice les a relaxés. Denis Baupin a été condamné pour procédure abusive

Thierry Mariani (à gauche) annonce son départ des Républicains et rejoint le Rassemblement national, le 8 janvier 2019

publié le 24/12/2019 à 16:30

L'année se termine sur un coup dur pour le gouvernement. Le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye, fragilisé par des révélations sur des mandats non déclarés, a démissionné. La situation se crispe entre les syndicats et le gouvernement sur le dossier des retraites. Le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, a affirmé être "très, très loin, encore, d'être d'accord" avec le gouvernement.

Le départ du haut-commissaire aux Retraites, remplacé depuis par Laurent Pietraszewski, est le 12e ministre démissionnaire - et le 16e partant - depuis le début de la présidence Macron en mai 2017.

Sept ministres avaient déjà dû démissionner en moins d'un an et demi, soit une concentration de départs inédite en début de mandat par rapport à François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac : Richard Ferrand, François Bayrou Sylvie Goulard, Marielle Sarnez, Nicolas Hulot, Laura Flessel, Gérard Collomb, Françoise Nyssen, Delphine Gény-Stephann, Stéphane Travert, Jacques Mézard, Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi et François de Rugy.