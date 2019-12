Ségolène Royal convoquée à l'Assemblée pour sa fonction d'ambassadrice des pôles

et AFP

Ségolène Royal va être prochainement convoquée à l'Assemblée nationale. Mise en cause pour l'utilisation de ses moyens d'ambassadrice des pôles, elle devra répondre de sa fonction devant deux députés de l'Union des démocrates et indépendants et La République en Marche, a indiqué mardi 24 décembre le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, confirmant une information du Figaro.

Ségolène Royal a été nommée ambassadrice de France chargée des négociations internationales pour les pôles, il y a maintenant deux ans. Les députés vont entendre ses explications sur "son absence à l'ensemble des réunions officielles au Conseil de l'Arctique qui se sont tenues depuis sa nomination" et "ses interventions médiatiques quasiment hebdomadaires sur la politique nationale", déclare le député Christophe Naegelen,

En novembre 2019, Franceinfo l'a accusée de se servir de sa fonction (pour laquelle elle est bénévole) et de ses trois collaborateurs, financés par le ministère des Affaires étrangères, pour promouvoir des activités personnelles.

Des "insinuations calomnieuses", selon l'ancienne ministre de l'Environnement. Elle a également dénoncé des "attaques" lancées "comme par hasard au moment où (elle) apparaît dans les sondages comme la mieux placée pour relever le défi de la gauche à l'élection présidentielle" en 2022.