2019, l'année où la droite et les Républicains ont touché le fond

publié le 25/12/2019 à 08:39

"Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains", annonçait Laurent Wauquiez. Ce dimanche 2 juin 2019, la droite touche le fond. Deux ans après l'arrivée de Laurent Wauquiez à la tête du parti, quelques jours après avoir réalisé le pire score de son histoire aux Européennes, elle n'a plus de chef.

Sa décision, Laurent Wauquiez l'a prise sous la pression. On lui reproche le choix du philosophe catholique François-Xavier Bellamy comme tête de liste. Le jeune homme ne déplaît pas aux militants loin de là, mais il n'a pu en rien empêcher la fuite des électeurs de droite vers LaREM.

Wauquiez ne paye pas cette seule erreur de stratégie. Six mois plus tôt déjà, en pleine crise des "gilets jaunes", le président des Républicains faisait fausse route. Le 1er décembre, des manifestants s'en prennent à la préfecture du Puy-en-Velay, une ville dont il a été le maire. Durant la séquence, Laurent Wauquiez s'est fait très discret, réticent à se démarquer du mouvement. Il finira par s'empêtré en plus dans un mensonge en déclarant n'avoir "jamais enfilé le gilet jaune" avant d'être démenti par internet.

Une succession qui intéresse peu

Au cours des semaines qui suivront, la droite échoue à apparaître comme une véritable alternative. Résultat en octobre, la campagne pour l'élection d'un nouveau président intéresse peu. Les principales figures du parti se tiennent plus que jamais dans leur région, à la fois en campagne pour leur réélection en 2021 et l’œil rivé sur 2022. C'est le cas de Vaérie Pécresse en Île-de-France et de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France.

Alors au parti, c'est un rassembleur qui s'impose : le chiraquien Christian Jacob prend les rennes en octobre d'un mouvement explosé, avec pour mission de le remettre sur les rails.