Nicolas Sarkozy publie "Le temps des tempêtes", un an après "Passions"

et La rédaction de RTL

publié le 23/07/2020 à 10:32

Nicolas Sarkozy est de retour en librairie. Un an après la sortie de son livre Passions vendu à plus de 300.000 d'exemplaires, l'ancien chef de l'État publie ce vendredi 24 juillet Le temps des tempêtes. C'est le récit de ses deux premières années de quinquennat, 2007 et 2008, marquées notamment par la crise financière.

Nicolas Sarkozy est un auteur prolifique et très rentable, bien que l'écriture soit un "passe-temps" auquel il a pris goût. "Ce qui est difficile, c'est de trouver les mots pour expliquer ses échecs et ses erreurs sans que ce soit ridicule, sans que ce soit hypocrite", expliquait-il il y a quelques années lors d'une séance de dédicaces.

"Ce qui est difficile, c'est d'enlever tout ce qui est autour pour ne garder que l'essentiel", ajoutait Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, l'essentiel tient en 528 pages et ce n'est que le tome 1. Pour faire taire ceux qui une fois encore y verraient un signe, l'ancien président de la République, candidat déçu à la primaire de la droite en 2017, assure qu'il n'augure pas un retour en politique.