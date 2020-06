publié le 30/06/2020 à 19:48

Le parquet national financier (PNF) suscite bien des débats depuis plusieurs jours, alors que le tribunal a condamné lundi 29 juin François Fillon à cinq ans de prison dont deux ferme. Une occasion d'aborder à nouveau la gestion du dossier Nicolas Sarkozy.

Certains accusent le parquet national financier d'agir sévèrement. La dernière illustration sur ses méthodes présumées contestables, c'est l'enquête sur l'affaire Sarkozy. Le PNF aurait tenté de démasquer la taupe ayant informé l'ancien président et son avocat qu'ils étaient sur écoute et pour le savoir, il aurait décortiquer les fadettes, les factures détaillées, d'une dizaine de ténors du barreaux. Une procédure secrète qui a duré six ans.

Le chef du parquet financier Jean-François Bohnert confirme que cette enquête préliminaire a bien existé, estimant que le terme "secret" n'est pas approprié. "En procédure française il n'y a pas d'enquête secrète. Les enquêtes sont toutes soumises au secret professionnel", indique-t-il.

Et de renchérir : "Des investigations ont été menées mais (...) à aucun moment les magistrats et les enquêteurs (…) ne sont sortis des clous". Le PNF a fait "exploiter ces fadettes" parce qu'il était "à la recherche d'une fuite" et l'objectif était de travailler dans "une fonctionnalité de recherche et de faire la lumière" sur cette affaire, a-t-il conclu.