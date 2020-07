publié le 19/07/2020 à 09:05

L’association de boulangeries solidaires Pain et Partage fait partie du réseau Bou’Sol qui assure leur émergence et leur animation à l’échelle nationale. Pain et Partage fabrique des pains biologiques destinés aux associations caritatives, établissements médico-sociaux, entreprises, écoles, crèches, groupes de restauration collective, groupements d’achats solidaires dans plusieurs régions du pays.

Pendant la crise, elle a assuré l’approvisionnement alimentaire des quartiers les plus impactés par la crise sanitaire à Marseille et sa grande région.

La Fondation de France a participé à ce projet en permettant l’approvisionnement de près de 5.300 paniers alimentaires distribués chaque semaine, 2.400 masques et plus de 20.000 pains bio distribués. Une manière également pour l'entreprise de maintenir une activité.