Pourquoi le chiffre 7 s’écrit-il avec une barre à la main et sans à l’ordinateur ?

publié le 06/06/2020 à 06:11

Lorsque nous écrivons le chiffre 7 à l'écrit, on lui met une barre, cependant, à l'ordinateur le 7 perd sa barre. Pour comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :

1) Parce qu’en annonçant le 7e commandement en redescendant du mont Sinaï (tu ne commettras point d’adultère), les Juifs ont dit à Moïse redescendant du mont Sinaï “barre le 7 !”

2) Pour ne pas confondre le 7 avec le 1.

3) Parce que le 7 barré est composé de sept segments de droites.



Réponse : la solution est la deuxième proposition. On ajoute bien une barre au 7, quand on l’écrit à la main, uniquement pour ne pas le confondre avec le 1. Difficile en effet d’être certain, surtout avec les écritures penchées, que l’on a bien un 7 et non un 1 devant soi. Vous imaginez sur un chèque bancaire, surtout s’il s’agit du premier chiffre ?

La barre du 7, un problème récurent

Cependant on ne conserve pas la barre sur le 7 imprimé, car avec les caractères mobiles en plomb, inventés par Gutenberg au XVe siècle, la barre transversale aurait été trop vulnérable, sensible à la casse. Avec l’arrivée de l’informatique, on aurait pu mettre une barre sur le 7, me direz-vous encore. Mais en fait ce n’était pas si simple. Sur les premiers écrans d’ordinateur, vous vous souvenez, aux caractères verts sur fond noir : il n’y avait tout simplement pas la place pour dessiner la barre du 7, faute de pixels, ces points qui composent les images, en nombre suffisant !



C’est d’une certaine manière encore le cas aujourd’hui sur votre radio-réveil, ou l’horloge de votre lecteur DVD ou de votre Box internet. On pourrait mettre une barre sur le 7, mais à ce moment-là, le chiffre ressemblerait presque trop à un 3, faute de petite barre centrale.

Un petit conseil avant de se quitter : apprenez à taper à la machine !



Apprenez et dites à vos enfants, vos ados, de le faire aussi. Quand je vois certains de mes confrères qui tapent 10 mots à la minute, je suis atterré par la perte de temps. Sachez qu’un bon dactylo amateur tape plus de 50 mots à la minute. Comment faire ? c’est tout simple : plusieurs sites Internet vous proposent des jeux pour apprendre à taper avec les dix doigts, rapidement. C’est très stimulant. Moi, j’ai mis une récompense à la clef pour ceux de mes enfants qui dépassent les 50 mots minute, et ça marche, ça les a motivés !

Retrouvez d'autres réponses à des questions insolites ou au contraire utiles dans le livre de Jean-Baptiste Giraud : Pourquoi les bananes sont-elles courbées ?.