Municipales : le scrutin pourrait être recommencé à l'automne

publié le 03/05/2020 à 21:26

Tous les esprits sont braqués sur le 11 mai, mais la date du second tour des municipales est dans les têtes des candidats. Le gouvernement réfléchit à son organisation : le second tour pourrait avoir lieu fin juin ou le scrutin recommencé à zéro.

Si les conditions le permettent, le second tour des élections municipales aura lieu à la fin du mois de juin. Un avis du Conseil scientifique est attendu d'ici quelques semaines. Mais si cet avis est négatif, le gouvernement souhaite tout refaire à la rentrée : le premier tour aurait lieu le 27 septembre et le second le 4 octobre.

Précision essentielle, cela ne concernerait que 5.000 communes. Toutes les autres, celles qui ont élu leur maire dès le 15 mars n'auraient pas à retourner dans l'isoloir. Mais tout refaire à la rentrée, ça veut dire recommencer de zéro des scrutins très observés : à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, au Havre où Édouard Philippe était en lice.

Tout recommencer c'est une option qui convient à certains, Martine Aubry à Lille y est favorable par exemple. Mais c'est une option rejetée par l'Association des maires de France qui plaide pour conserver le résultat du premier tour quelle que soit la date du second. Dans les semaines et les mois à venir, les maires auront autre chose à faire qu'une campagne électorale, plaide les représentants des élus locaux.