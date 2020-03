publié le 16/03/2020 à 15:00

Certains maires n'ont plus à se préoccuper du maintien ou non du second tour des élections municipales, chamboulées par le coronavirus. Dimanche 15 mars, certains maires ont obtenu la majorité absolue qui leur a permis d'être élus dès le 1er tour.

Parmi les personnalités politiques de la majorité en tête de liste, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a été élu dès le 1er tour dans sa ville de Tourcoing (Nord) avec 60,88% des suffrages. Le ministre de la Culture Franck Riester a également été réélu à Coulommiers (Seine-et-Marne) avec 58,85% des voix.

Le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu, en 3e position sur la liste LaREM, a lui aussi été réélu à Vernon (Eure), avec plus de 66% des votes.

Une majorité de LR et RN parmi les maires déjà élus

Les Républicains peuvent se féliciter de voir de nombreux candidats issus du parti élus dès le 1er tour. Ce dimanche François Baroin, maire sortant à Troyes (Aube), a été réélu avec 67% des suffrages exprimés.

Mais on peut noter également Hubert Falco à Toulon, Arnaud Robinet à Reims ou encore Jean-François Copé qui rempile pour un cinquième mandat à Meaux (Seine-et-Marne) avec plus de 76% des voix. David Lisnard à Cannes l'a également remporté haut la main avec 88,08% des suffrages exprimés.

De nombreux membres du Rassemblement national ont également été victorieux. Steeve Briois a été largement vainqueur à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). David Rachline reste à la mairie de Fréjus (Var) avec 50,6% des voix et en fait de nouveau la plus grande ville dirigée par le parti d'extrême droite. Robert Ménard rempile également à Béziers (Hérault).

Moins de succès les candidats de gauche et du centre

Si les membres des Républicains et du Rassemblement national ont été plus nombreux à remporter des mairies dès le 1er tour, quelques candidats de gauche et du centre ont tout de même réussi l'exploit.



À Angers (Maine-et-Loire), le candidat LaREM Christophe Béchu a remporté 58% des voix. Jean Dionis du Modem, a été réélu à la tête d'Agen (Lot-et-Garonne) avec plus de 60% des votes. Le PS a été victorieux à Alfortville avec Luc Carvounas qui a obtenu 57% des suffrages. Enfin François Bernardini, sous l'étiquette divers gauche (DVG) a été réélu à Istres (Bouches-du-Rhônes) avec près de 55% des voix.



D'autres candidats n'étaient pas loin d'être sacrés dès ce dimanche mais ils devront attendre le second tour. François Bayrou à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Benoist Apparu à Châlons-en-Champagne (Marne), Christian Estrosi à Nice (Alpes-Maritimes) ainsi que Stéphane le Foll au Mans (Sarthe).