publié le 11/02/2020 à 12:12

La guerre fratricide pour la métropole de Lyon entre le président sortant David Kimelfeld et son ancien mentor Gérard Collomb se poursuit. Lors de la présentation du projet de David Kimelfeld, le nom d'un soutien de taille est apparu sur une liste... celui de Brigitte Macron. Une information repérée par LyonMag et qui détonne puisqu'Emmanuel Macron et La République En Marche soutiennent Gérard Collomb.

"Un gag", selon David Kimefield qui précise néanmoins que la liste aligne "les noms des soutiens" à son projet. Brigitte Macron soutient-elle le rival de l'ancien ministre de l'Intérieur ? La première dame "n'est pas engagée dans la campagne des municipales et des métropolitaines à Lyon. Elle n'a pas été sollicitée par l'équipe de campagne de David Kimefeld", explique son cabinet à LyonMag.

Le nom de l'épouse d'Emmanuel Macron se serait ainsi retrouvé sur la liste à la suite d'une "coquille". "C'est une liste de soutien issue de notre consultation en ligne. Un petit rigolo s'est inscrit en se nommant 'Brigitte Macron' et nous n'avons pas repéré la coquille", a indiqué l'équipe de David Kimefeld à Lyon Capitale.