Macron veut "emmerder" les non-vaccinés : 58% des Français sont d'accord sur le fond mais 63% lui reprochent la forme

72h après ces propos chocs, l'heure est au premier bilan pour Emmanuel Macron. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, la phrase prononcée par le Président "les vaccinés, j'ai très envie de les emmerder" a marqué les esprits, puisque 90% des Français déclarent avoir lu ou en avoir entendu parler de cette déclaration et près des deux tiers d’entre eux qui voient bien de quoi il s’agit.

Une petite victoire pour le chef de l'État, mais avec cette déclaration, Emmanuel Macron semble avoir créé deux "camps", car 47% des sondés déclarent avoir approuvé les propos du Président tandis que 53% ne les approuvent pas.

En réalité, les choses sont plus complexes : si les Français adhèrent majoritairement "au fond" des propos d’Emmanuel Macron, c’est la forme qui pose problème. 58% des Français déclarent approuver ses propos sur le fond. Une approbation qui apparaît plus forte au sein de certaines catégories de la population : les hommes, 61% contre 55% des femmes, les personnes âgées de 65 ans et plus avec 65% et les cadres 67%.

Dans le monde politique, les réactions ont fusé, notamment chez les opposants au passe vaccinal, comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Éric Zemmour. Du côté des soutiens du Président, outre l'adhésion massive des sympathisants LREM, on retrouve les sympathisants PS, qui approuvent les propos du chef de l’État sur le fond pour 65% d'entre eux, tout comme 62% des sympathisants EELV, 66% des sympathisants Les Républicains et même 55% des proches d’aucun parti.

Des propos désapprouvés sur la forme dans tous les bords politiques

Mais les Français sont, en majorité, critiques à l’égard de la forme : ils sont 63% à désapprouver les formulations, les mots employés. Cette désapprobation est majoritaire dans toutes les catégories en terme d’âge et de catégorie socio-professionnelle. En terme de sensibilité politique, hormis les sympathisants LREM, qui approuvent à 71% sur la forme, les Français sont majoritairement critiques : 62% des sympathisants PS, 62% également des sympathisants EELV, 65% des sympathisants LR la désapprouvent.

Sans surprise, les sympathisants LFI et RN désapprouvent les propos du président de la République tant sur le fond que sur la forme.

Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.510 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française, entre le 5 et le 6 janvier 2022.