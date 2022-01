Après avoir pris le temps de la pédagogie lors de ses vœux, le chef de l'État hausse le ton. Tandis que les débats s'éternisent à l'Assemblée nationale pour le projet de loi transformant le passe-sanitaire en passe vaccinal, Emmanuel Macron s'est montré offensif ce mardi soir. Dans les colonnes du Parisien, le chef de l'État s'en est pris aux non-vaccinés et assume la volonté de peu à peu les isoler dans la société : "Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale".

Pour museler les réfractaires à la vaccination, Emmanuel Macron veut les "emmerder" et fait référence à l'administration qu'il juge trop lente. "Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie", explique-t-il.

S'il assure ne pas vouloir mettre les concernés "en prison", Emmanuel Macron souhaite les priver de certaines activités sur le long terme. "Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné", développe-t-il.