Malgré l'indignation de l'opposition face aux propos tenus par Emmanuel Macron, qui a affirmé vouloir "emmerder" les non-vaccinés, l'exécutif ne présente aucune once de regrets et fait bloc derrière le chef de l'État. Selon nos informations, lors du Conseil des ministres ce mercredi 5 janvier, Emmanuel Macron ne s'est livré à aucun mea-culpa. "On explique, on agit, on assume", a-t-il lancé à son gouvernement.

Sans reprendre le mot "emmerder", qui fait tant parler, le président de la République l'a justifié indirectement en rappelant la stratégie de l'exécutif qui est de vacciner massivement l'ensemble de la population.

Le fait même que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, reprenne l'expression à son compte en déclarant, à l'issue du Conseil des ministres : "Qui emmerde la vie de qui ? Ceux qui s'opposent au vaccin", démontre bien qu'il n'y a aucune intention de faire marche arrière sur les propos d'Emmanuel Macron. "Les propos du président de la République me semblent très en deça de la colère d'une très grande majorité des Français", a poursuivi Gabriel Attal.

L'entourage du chef de l'État a néanmoins pris la peine de récuser toute idée de "mépris ou d'insulte". Selon un sondage de L'Express publié ce mercredi 5 janvier, les Français se montrent très partagés concernant cette polémique : 53% se disent "choqués" contre 47% qui ne le sont pas. Il n'y a donc ni adhésion ni désapprobation massive à l'égard de la sortie d'Emmanuel Macron.

