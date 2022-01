Le président de la République a tenu une interview choc, publié le mardi 4 janvier au soir par nos confrères du Parisien. Dans celle-ci, il a déclaré, entre autres, "les non-vaccinés j'ai envie de les emmerder" en "limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale".

"Dans notre panel, il y avait deux professionnelles de santé, une infirmière et une cadre qui travaille dans les Ehpad. C'est à ce moment qu'il y a eu cet échange", raconte David Doukhan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. "Ces soignantes sont arrivées à l'Élysée exsangues, épuisées par deux ans de crise. Cette fatigue, elles l'ont exprimée devant le président de la République et elles lui ont fait par de leur impatience vis-à-vis de ceux qui refusent de se faire vacciner. C'est à ce moment là qu'Emmanuel Macron a eu cette phrase tant commentée".

"Lorsque nous avons entendu cette phrase, forcément nous les journalistes on s'est regardé. On a tout de suite perçu les conséquences qu'elle pourrait avoir", poursuit David Doukhan. "Mais les lecteurs, les Français qui vivent leur vie quotidienne sans être branchés en permanence sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas du tout été choqués. Si on leur donnait la parole à eux, peut-être qu'ils utiliseraient des mots encore plus forts".

À écouter également dans ce journal

Tennis - Novak Djokovic provoque une grosse colère chez les Australiens. Le numéro 1 mondial va participer à l'Open d'Australie alors qu'il refuse dire s'il est vacciné ou non. Il a bénéficié d'une dérogation exceptionnelle.

Passe vaccinal - Les propos d'Emmanuel Macron mardi soir ont suscité un tollé à l'Assemblée nationale qui a encore suspendu la révision du projet de loi sur le passe vaccinal.

Coronavirus - Le variant Omicron poursuit sa course folle en France. Un total de 271.686 cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures et 3.000 nouvelles hospitalisations ont été dénombrées.