Macron sur les non-vaccinés : "C'est impardonnable", lance l'un d'entre eux

Dans une interview accordée au Parisien, Emmanuel Macron s'est dit déterminé à "emmerder les non-vaccinés". "Les antivax viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen", a-t-il ajouté. Un président ne devrait pas dire ça ? C'est la question posée par Pascal Praud aux auditeurs dans Les Auditeurs ont la parole ce mercredi 5 janvier.

"Cette phrase est impardonnable parce qu'il va créer une déferlante de haine. C'est de la méchanceté, c'est du cynisme", déplore José, qui n'a "pas confiance en un vaccin qui a été fait en un an. Quand on est intelligent on émet des réserves".

Pour José, le chef de l'État "veut rentrer en guerre avec les non-vaccinés". "Lui et nous c'est irréconciliable, il y a la guerre", assure-t-il. "Si lui nous méprise, qu'on est des merdes pour lui, on va lui apprendre qu'on n'est pas comme ça", clame l'auditeur. "Monsieur Macron a plusieurs visages, celui qu'il a, celui qu'il montre, celui qu'il croit avoir (...) Si on n'était pas à trois mois de la présidentielle, il n'aurait pas fait ça", regrette-t-il.