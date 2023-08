Macron, de Gaulle, Sarkozy... Découvrez les secrets du fort de Brégançon

Comme tous les étés, Emmanuel Macron séjourne au fort de Brégançon. Le président de la République l'a modernisé et équipé des dernières technologies afin de recevoir ses homologues étrangers et d'y présider le Conseil des ministres.

Pourquoi on en parle ? Résidence d'été des présidents de la Vème République, le fort de Brégançon fascine tant pour son architecture que pour son histoire. Emmanuel Macron, Georges Pompidou, Jacques Chirac ou encore Nicolas Sarkozy y ont séjourné à plusieurs reprises. À chaque président, sa version du fort de Brégançon.

Analyse. "Le fort de Brégançon devient une résidence officielle sous le général de Gaulle. Ce lieu s'intègre parfaitement à la construction de la Vème République et à l'héritage qu'il veut laisser au pays. Pour lui, il y a des symboles d'appartenance", raconte Guillaume Daret, grand reporter à France 2 et auteur du livre Le Fort de Brégançon, Histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles aux Éditions de l'Observatoire.

"On parle d'un Élysée-sur-mer pour évoquer Brégançon. Quand on regarde les photos avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'était quelque chose d'assez vieillot. Emmanuel Macron et Brigitte ont vraiment remis au goût du jour cette résidence en y intégrant toutes les modernités d'aujourd'hui", explique Thomas Despré, journaliste au service politique de RTL.

