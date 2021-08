VIDÉO - Vacances d'été : à quoi ressemble le fort de Brégançon où part Macron ?

Vacances pas comme les autres pour Emmanuel Macron en ces temps de pandémie. Toujours est-il que le président de la République s'est installé au Fort de Brégançon ce vendredi 30 juillet, pour une pause estivale présentée comme "studieuse" par l'Élysée. Le programme d'Emmanuel Macron n'a pas été dévoilé, ni la durée précise de son séjour.

Le Fort de Brégançon est la résidence d'été des présidents de la République dans le Var, perché sur une presqu'île à l'abri des regards. Situé sur la commune de Bormes-les-Mimosas dans le Var, le fort se niche en haut d’un piton rocheux de 35 mètres d’altitude, offrant ainsi une vue imprenable sur la mer Méditerranée. La résidence comporte un jardin avec des oliviers, des cyprès ou encore des lauriers et une piscine hors-sol, qui a été construite récemment par Emmanuel Macron.

L’intérieur, modeste, a peu changé depuis les années 70 et ressemble plus à une maison bourgeoise qu’à une résidence officielle de chef d’État. Le mobilier a été choisi par Georges et Claude Pompidou pour la plupart des meubles encore en place. Le Fort de Brégançon est aussi devenu une arme diplomatique pour Emmanuel Macron, le chef de l'État ayant pris l'habitude d'y recevoir chaque été des dirigeants étrangers.

Les années précédentes il avait par exemple accueilli la chancelière allemande Angela Merkel, Vladimir Poutine ou Theresa May. Cette année, le chef de l'État pourrait également participer comme chaque année à la cérémonie de commémoration du Débarquement en Provence à la mi-août à Bormes-les-Mimosas.