Emmanuel Macron : plongée dans les secrets de ses deux bureaux à l'Élysée

Une pièce au cœur du pouvoir. Depuis son arrivée à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron a installé son bureau dans le salon doré, occupé par tous ses prédécesseurs, sauf Valéry Giscard d'Estaing. Ce bureau a une portée politique puisqu'il s'agit du lieu où a été prise la photo officielle. Mais le chef de l'État dispose aussi d'un autre bureau, cette fois-ci plus en retrait, appelé le salon d'angle.

Pourquoi on en parle ? Les deux bureaux d'Emmanuel Macron n'ont pas pour seule fonction d'être des bulles pour le travail. C'est aussi là que le président de la République reçoit ses homologues étrangers, signe les textes de loi devant les caméras et les micros et est pris en photo pour alimenter ses réseaux sociaux. Des outils de communication à part entière.

Analyse. "Il y a une géographie du pouvoir à l'Élysée. Le palais présidentiel est un lieu où se nouent et se jouent des rapports de pouvoir. Quand vous choisissez un bureau, cela correspond à un grade qui n'est pas forcément écrit", explique Olivier Bost, chef du service politique de RTL.

Le directeur du Mobilier national, Hervé Lemoine, décrit le processus qui lui a permis de meubler le salon doré. "Le mandat donné était de faire de ce bureau un vrai bureau de travail où le président puisse recevoir des hôtes ou des collaborateurs, mais de façon peut être un peu moins guindée du terme qu'auparavant", indique-t-il.

Selon Monique Younès, journaliste au service culture de RTL, Emmanuel Macron a aussi voulu apporter une touche artistique et de modernité à la décoration de ses bureaux. "Le chef de l'État adore aller visiter les artistes dans leur atelier. Il a été de nombreuses fois voir Pierre Soulages et il l'avait invité à l'Élysée. Soulages a donc vu son tableau dans le bureau présidentiel", raconte-t-elle.

