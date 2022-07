Le sujet du jour. Accro à ses deux téléphones portables, Emmanuel Macron ne cache pas son attrait pour les réseaux sociaux. Pourtant, même au sommet du pouvoir, des erreurs surviennent. Fuite de son numéro de portable, divulgation de son passe sanitaire et piratage de données… Le risque que les informations personnelles du président de la République soient divulguées, n'est pas de zéro.

Analyse. "Le Président, comme beaucoup de gens, est effectivement très accro à ses iPhones et ça a pu poser des problèmes. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Pegasus, ce logiciel d'espionnage où l'on avait compris que de nombreuses personnalités, de nombreux chefs d'État à travers le monde, avaient été visés. Et à ce moment là, on s'est aussi rendu compte que le gout très prononcé du Président pour son iPhone pouvait poser des problèmes de sécurité, parce qu'on a vu souvent Emmanuel Macron appeler simplement ses homologues directement avec son téléphone classique. On sait qu'il y a eu depuis quelques mois des mises à jour de sécurité sur ses téléphones personnels sans que l'on connaisse exactement quels process ont été appliqués", explique William Galibert, journaliste politique à RTL.

"Emmanuel Macron valide tout, aussi bien les photos de sa photographe personnelle, Soazig de La Moissonnière, qui prend tous ses portraits sur le compte Instagram, Facebook… Il valide tout avant que les photos ne soient publiées. Il a un regard sur chaque tweet et chaque image, il a un avis", ajoute Vincent Derosier, journaliste politique à RTL.





