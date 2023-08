Assemblée nationale : buvette, hémicycle, archives… Les secrets du Palais Bourbon

Quels sont les secrets de l'Assemblée nationale ? Le Palais Bourbon où se côtoient les 577 députés élus par les Français est une véritable ville, située au cœur de Paris. Coiffeur, buvette, bureau de poste, médecin et même cellule de dégrisement font partie de la vie quotidienne de nos élus.

Pourquoi on en parle ? Depuis la réélection d'Emmanuel Macron, le poids politique de l'Assemblée nationale s'amplifie. Pourquoi ? Le président de la République dispose d'une majorité relative et non pas absolue. Chaque texte de loi fait l'objet de négociations avec ses partenaires, comme le MoDem et Horizons, mais aussi avec ses opposants politiques, comme Les Républicains. Trouver des accords pour faire voter les réformes impulsées par le chef de l'État est devenue la mission principale de la première ministre Élisabeth Borne.

Analyse. "L'Assemblée nationale, c'est plus que l'hémicycle. Il y a beaucoup d'autres salles. C'est plus que les députés aussi. Très vite, on est au contact des huissiers de l'administration et on se rend compte qu'il y a tout un monde souterrain qu'on connaît assez peu et en tout cas qu'on ne voit pas du tout", raconte Hélène Bekmezian, journaliste au Monde et autrice du livre J'irai dormir à l'Assemblée.

"Il y a vraiment un côté forteresse à l'Assemblée. Je suis entré par la petite porte puisque je n'avais pas de carte de presse. J'ai fait une demande au service de l'Assemblée nationale pour pouvoir y entrer. Cette demande a pris des semaines. Au début, on me disait c'est la "maison du peuple", mais en fait, pas du tout. C'est très réglementé", explique le dessinateur Kokopello, auteur de la bande-dessinée Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée.

