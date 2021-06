À droite de l'échiquier politique, un problème chasse l'autre : de pas de candidat, il y a désormais trop de candidats pour l'élection présidentielle de 2022. Entre Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, une volonté commune, celle d'empêcher le duel promis depuis des mois dans les sondages entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Tout le monde a compris que la présidentielle est désormais un match à trois", a notamment déclaré le président des Hauts-de-France auprès du journal Les Echos.

Le risque d'une guerre d'égos sanglante, comme la droite sait le faire, est toujours présent. Il est néanmoins certain que ces trois présidents de région réélus ont envie de parler à l'ensemble des Français et non plus seulement aux habitants de leur région respective.

Pour les Républicains, la fête est alors terminée. Le parti doit débattre début juillet du mode de désignation du candidat pour l'élection présidentielle, pour l'instant prévu à l'automne. Pour l'entourage d'Emmanuel Macron, le match est déjà plié. "Ce sera Xavier Bertrand même si les Républicains n'en veulent pas", pronostique ainsi un stratège du Président.

De très bons scores aux départementales

Les élections de ces deux dernières semaines n'ont pas passionné les foules, que ce soit au premier ou au second tour, avec 66% d'abstention malgré les appels à la mobilisation. Cependant, les départementales ont été largement remportées par la droite qui conserve, avec le centre, les deux tiers des départements, notamment l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Marne, les Ardennes, le Loir-et-Cher ou encore le Jura.



Celle-ci s'offre même quelques grands chelems en remportant par exemple tous les cantons de Vendée, presque tous en Auvergne-Rhône-Alpes. De son côté, Claude Chirac, la fille de l’ancien président de la République, l’emporte avec 70,6 % des suffrages dans son canton briviste. Quant aux Alpes-de-Haute-Provence, la région a bousculé à droite dimanche, après 23 ans de socialisme.

