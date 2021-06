Les infos de 6h30 - Coup d'envoi du brevet des collèges

Après les lycéens avec le baccalauréat, c'est au tour des collégiens de passer leur examen de fin de cycle. Jour-J pour les 860.000 élèves de troisième qui plancheront ce lundi 28 juin, et mardi, sur les épreuves écrites du brevet des collèges. Celles-ci représenteront la moitié de la note finale, puisque l'autre moitié repose sur le contrôle continu.

Néanmoins, cette édition 2021 est un peu particulière à cause de la pandémie de coronavirus. Entre février et fin-mai, une demi-jauge avait été mise en place pour les élèves de quatrième et de troisième dans une quinzaine de départements où l'épidémie repartait. Certains enseignants regrettent alors qu'aucun aménagement n'ait été prévu pour leurs élèves.

Le brevet des collèges est "le seul examen cette année qui ne bénéficie d'aucune adaptation liée à la pandémie", déplore ainsi Willy Leroux, professeur à Grande-Synthe, près de Dunkerque, et délégué SNES/FSU. "Pour nous, ce n'est pas normal car les élèves n'ont pas travaillé de la même manière dans les collèges. Par exemple, les collègues dunkerquois n'ont certainement pas abordé le programme comme chaque année, en tout cas pas comme ceux qui ont pu travailler en présentiel à 100%", explique-t-il.

