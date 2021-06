La République En Marche est à l'arrêt, en dessous de 10% des suffrages aux régionales. C'est l'autre claque de cette élection, et elle est sévère pour le parti au pouvoir. Du coup, l'exécutif voudrait passer très vite à autre chose.

C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron repart sur le terrain illico : une visite d'usine ce lundi matin dans le Nord, et des annonces sur des investissements étrangers en France. La méthode est assez simple : dire que le pays va bien et faire comme si ces régionales n'avaient jamais eu lieu. "On ne va pas tirer de leçon nationale d'un scrutin où 2 Français sur 3 n'ont pas voté", tente de justifier l'exécutif.

Pas de remaniement d'ampleur à prévoir donc, peut-être simplement quelques changements au sein du gouvernement dans les jours à venir, mais à vrai dire ce n'est pas le principal problème pour le chef de l'État. Quelle réforme faut-il lancer avant la fin du mandat, comment s'adresser aux Français avant le 14 juillet, et puis que faire de son parti, La République en Marche qui enchaîne les déroutes ? En fait, comment reprendre la main, tout simplement.

La Macronie a l'habitude de se présenter comme un rempart face au Rassemblement national, mais dimanche soir, ce sont les partis traditionnels qui ont empêché le RN de gagner.

À écouter également dans ce journal :

Paris - La tension reste toujours très vive dans le quartier Stalingrad. Désormais les problèmes se concentrent au niveau du jardin d'Eole entre les 18e et 19e arrondissements de la capitale. Des jeunes s'en prennent aux toxicomanes.

Brevet - C'est le jour J pour les 860.000 élèves de troisième. Épreuves écrites ce lundi et mardi : cela représente la moitié de la note finale. Le reste c'est en contrôle continu.

Euro 2021 - Ce sont des Bleus affaiblis qui rencontrent la Suisse ce lundi en huitièmes de finale. Didier Deschamps devait déjà faire sans Ousmane Dembélé, dimanche il a confirmé les forfaits de Lucas Digne et Marcus Thuram.