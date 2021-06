Élections régionales et départementales : 65,7 % d'abstention pour le second tour

La classe politique avait appelé à un "sursaut". Mais son appel n'a pas été entendu par les Français. Après une abstention record à l'issue du premier tour (66,72%) des élections départementales et régionales, les électeurs ne se sont pas davantage déplacés pour le second qui se tenait ce dimanche 27 juin.

La participation à 20 heures s'élève en effet à 34,3%, ce qui représente un taux d'abstention de 65,7%, selon les estimations d'Ipsos-Sopra Steria. Les indications données au fil de la journée permettaient déjà de dégager cette tendance. À midi, la participation s'établissait à 12,66%, contre 12,22% dimanche dernier. À 17 heures, celle-ci s'élevait à 27,89%, soit un petit point de plus qu'à la même heure dimanche dernier (26,72%).

Désintéressés par le scrutin, fatigués par des mois de confinement et de pandémie, les Français n'ont parfois même pas reçu les professions de foi des candidats, à cause des déboires du distributeur privé Adrexo, qui a en partie jeté l'éponge pour la distribution des tracts électoraux pour le second tour, et à qui La Poste avait repris 5 millions de plis électoraux. Le Sénat a validé cette semaine la création d'une commission d'enquête sur cette affaire. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national n'a d'ailleurs pas hésité à fustiger "une organisation désastreuse des scrutins".