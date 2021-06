Les infos de 5h - Régionales : "Le Front national a été arrêté", se félicite Bertrand

Le second tour des élections régionales a rendu son verdict ce dimanche 27 juin : réelection de 3 prétendants à l'Élysée, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. Ce dernier, déjà tourné vers 2022, a pris la parole dimanche soir. "L'histoire retiendra que par deux fois, ici, sur la terre des Hauts-de-France, le Front national a été arrêté et nous l'avons fortement fait reculer".

"Les Hauts-de-France m'ont fait l'honneur de m'accorder à nouveau leur confiance. Ce résultat me donne la force d'aller à nouveau à la rencontre de tous les Français. Que vous ayez voté ou pas, je vous le dis, nous avons besoin de vous. Notre nation a besoin de vous, de chacun de vous, de votre patriotisme, de votre volonté farouche de voir la France retrouver le premier rang", poursuit le président réélu des Hauts-de-France.

"Ce chemin de l'espoir, il démarre maintenant, il démarre ici", a-t-il ajouté.

Régionales - Les dimanches se suivent et se ressemblent. Après une abstention record lors du premier tour de ces élections régionales et départementales, le taux de participation a difficilement atteint 34% dimanche 27 juin.

Brevet - Les élèves de troisième vont plancher lundi et mardi sur cet examen, qui est le seul à ne pas avoir été aménagé cette année malgré la Covid-19. Quelque 860.037 candidats sont inscrits en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer (DROM) pour passer ce diplôme national du brevet (DNB).

Euro 2021 - Les Bleus font face à la Suisse ce lundi soir, en huitièmes de finale de l'Euro 2021 avec certainement quelques ajustements tactiques à cause des blessures de Lucas Hernandez et Lucas Digne. Didier Deschamps pourrait opter pour un système à 3 défenseurs.