"Introverti", "Psychorigide", au fil des témoignages, le portrait d'Hubert Caouissin se dessine devant les assises de Loire-Atlantique. Martine Soliveres, la sœur de la victime, avait été la première à donner l'alerte après plusieurs jours sans nouvelle de la famille : "4 ans, c'est comme si c'était hier mais on continue de vivre, et de bien vivre parce que nous, on a pris perpétuité mais il n'est pas question que mon entourage prenne perpétuité, ni mes enfants."

"Il a tué quatre personnes, il ne peut pas continuer comme ça. Ces derniers temps, on y pense, il n'y a pas une minute sans que je ne pense pas à ma sœur, affirme t-elle. J'ai l'impression que Brigitte et ses enfants vont revenir chez mes parents comme ils venaient certains week-ends ou durant les vacances scolaires... Ma maman vit avec le portrait des enfants, elle vit avec eux tous les jours. J'espère que la justice nous aidera à débuter un certain deuil", conclue-t-elle.

Santé - Coronavirus - L'inquiétude est de plus en plus forte face au variant indien, dit Delta, qui pourrait menacer notre été. Alors que la campagne de vaccination bat de l'aile, un nouveau cluster a été détecté dans l'Est.

International - Près de 24h après l'effondrement d'un immeuble près de Miami en Floride, un seul mort est pour l'instant à déplorer mais ce bilan pourrait lourdement s'alourdir, 99 personnes sont en effet toujours portées disparues.

Football - C'est la fin d'une ère. L'UEFA a officialisé ce jeudi 24 mai la fin du but à l'extérieur pour toutes les compétitions européennes. Ce but permettait à une équipe de se qualifier en cas d'égalité après la double-confrontation.