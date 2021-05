Les infos de 8h - Renault : 2.000 emplois créés dans l'usine de Douai

Julie Sebadelha / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

2.000 emplois créés pour fabriquer les batteries des voitures électriques de Renault. L'un des fournisseurs du constructeur automobile a décidé de s'installer à Douai, dans le Nord, selon les informations de nos confrères du Figaro.



Cette décision fait partie de la stratégie du nouveau PDG de Renault pour relancer la marque : la création d'un pôle de l'électrique. Pour cela, l'entreprise automobile devait se rapprocher de ses fournisseurs, c'est désormais chose faite. Dans quelques semaines, le chinois Envision, spécialisé dans les batteries électriques, doit annoncer son implantation en France et après avoir longuement hésité, Douai a été choisie.

Il y aura donc bientôt deux entités dans cette ville du Nord : d'un côté, le site actuel de Renault qui sera reconverti à la construction de voitures électriques, notamment la réédition de la fameuse R5, et de l'autre côté, l'implantation de cette nouvelle usine d'Envision, en charge des batteries.

Au total, ce nouveau pôle devrait créer plus de 2.000 emplois d'ici quatre ans. Et si le plan fonctionne, Renault espère que la part des ventes de ses véhicules atteindra 65% en Europe d'ici 2025 et jusqu'à 90% en 2030.

