Les infos de 8h - Carburants : les prix à la pompe en baisse, une première depuis des semaines

Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le cours du baril de pétrole américain est repassé cette nuit sous la barre des 100 dollars, à peine plus haut pour le baril de Brent, l'autre référence du marché, qui avait pourtant frôlé les 140 dollars il y a une semaine.

Conséquence immédiate et très concrète pour les Français, le tarif des carburants à la pompe baisse enfin.

Notre reporter Christophe Bourroux est parti depuis ce matin de Paris, direction Evreux, avec l'objectif de trouver les stations-services les moins chères. Et c'est un pari réussi, puisque sur le trajet, 9 stations sur 10 affichent un prix à la baisse depuis lundi. Une baisse comprise entre 5 et 10 centimes le litre, que ce soit pour le sans-plomb 95 E10 ou le diesel. "Moi je suis traiteur sur les marchés, donc j'ai juste le plein à faire pour mon camion. Et là, je constate que les prix ont bien baissé. La semaine dernière, le litre était à 2,25 euros, donc là, un plein me revient à 120 euros et je ferai la semaine", explique Laurent.

Désormais les prix à la pompe sont inférieurs à deux euros le litre pour le sans-plomb 95 E10 et le diesel.

