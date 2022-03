15 centimes de moins sur le litre d'essence, c'est l'annonce faite par Jean Castex ce samedi dans Le Parisien. Une mesure pour faire face à la flambée des prix du carburant, qui sera active dès le 1er avril. "L'idée c'est que vous arriviez, il y ait affiché les prix normaux et que vous ayez affiché, sur votre ticket, combien vous auriez dû payer et combien vous économisez", explique Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique invité ce lundi sur RTL.

L'État fait donc "un effort sur de l'argent public", explique-t-elle. Quant aux groupes pétroliers, "on est en train de discuter avec eux pour voir quels efforts ils peuvent faire. Je pense qu'ils peuvent faire un certain nombre d'efforts. Le fait que tout le monde soit solidaire dans cette période, c'est très important", dit-elle.

"C'est une mesure d'urgence mais bien sûr ce n'est pas une mesure qui va rester. Le but c'est que d'ici le 31 juillet, on ait mis en place une mesure qui touchera ceux qui sont les plus dépendants, les gros rouleurs. Ce sera mis en place à partir de cet été", explique-t-elle, précisant que le Premier ministre annoncera cette semaine "un plan de résilience plus global".