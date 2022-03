Carburants : comment va fonctionner la remise de 15 centimes annoncée par Jean Castex ?

Face à la flambée des prix, Jean Castex annonce une remise de 15 centimes par litre à la pompe dès le 1er avril. Une mesure qui va concerner 40 millions de Français. Elle se fera directement à la pompe au moment de payer. En revanche, les prix indiqués sur les panneaux à l'entrée des stations-services continueront eux d'afficher le prix des carburants sans la remise. C'est ensuite l'État qui va rembourser les distributeurs.

Tout le monde va pouvoir en bénéficier, aussi bien que les professionnels que les particuliers, comme les artisans, routiers ou infirmiers, qui sont de gros rouleurs et qui parcourent plus de 20.000 kilomètres par an. Ristourne sans conditions de ressources ou de limites. Autrement dit, que vous fassiez un plein par semaine ou un plein par mois, la remise s'appliquera.

Cette baisse s'appliquera à tous les carburants. Il y a quand même une exception : le super-éthanol E85, dont la fiscalité est déjà avantageuse avec un litre à moins de 90 centimes. Concrètement, pour chaque plein de 60 litres, les Français vont économiser entre 9 et 10 euros.

Une mesure qui durera 4 mois

La mesure va couter cher à l'État, plus de 2 milliards d'euros selon Matignon, soit selon Jean Castex, ce qu'a rapporté à l'État l'augmentation du prix de l'essence au premier semestre. Tout est rendu aux Français, précise le Premier ministre.

Pour baisser les taxes, il faut une loi et cela prend du temps à mettre en place. Ensuite, explique le Premier ministre, moins taxer une énergie dite polluante, c'est anti-écologique. Enfin, parce que cette remise permet d'aider tout le monde, y compris les professionnels.

Si la mesure n'entre en vigueur que le 1er avril, c'est pour laisser le temps aux fournisseurs de se mettre en ordre de marche. Hors de question, qu'elle ne couvre pas tout le territoire. La mesure va durer quatre mois, soit jusqu'au 31 juillet.